5491 Meldungen über schwerwiegende Impf-Nebenwirkungen

37,5 Prozent der Verdachtsfälle (5491) wurden als "schwerwiegend" eingestuft, wie Swissmedic am Freitag mitteilte. 62,5 Prozent (9133) der Fälle wurden als "nicht schwerwiegend" gemeldet.

Mit 62,1 Prozent (9072) betrafen die meisten Verdachtsmeldungen Frauen. Insgesamt waren die Betroffenen gemäss den Angaben im Mittel 50,3 Jahre alt. Am häufigsten klagten sie über Fieber, Kopfschmerzen, Müdigkeit, Schüttelfrost, Übelkeit und Schwindelgefühle.

In 209 der schwerwiegenden Fälle wurde über einen Todesfall in unterschiedlichem zeitlichen Abstand zur Impfung berichtet. Die Verstorbenen waren im Durchschnitt 79,3 Jahre alt. Bei der Analyse dieser Fälle gab es laut Mitteilung trotz einer zeitlichen Assoziation andere wahrscheinlichere Ursachen für die Todesfälle.

Am meisten Meldungen zu Moderna-Impfstoff

Mit 69,2 Prozent (10'122) Meldungen beziehen sich die meisten auf den Covid-19 Impfstoff von Moderna, der mit rund 63 Prozent der verabreichten Dosen der in der Schweiz am häufigsten angewandte Impfstoff. 27,9 Prozent (4068) betrafen den Impfstoff von Pfizer/Biontech (bei rund 37 Prozent der verabreichten Impfdosen). In einigen Fällen wurde der Impfstoff nicht spezifiziert.

Angehörige von Gesundheitsberufen sind gemäss Heilmittelgesetz (HMG) verpflichtet, schwerwiegende Nebenwirkungen oder bisher nicht bekannte unerwünschte Wirkungen an Swissmedic zu melden. Bürgerinnen und Bürger dürfen vermutete Nebenwirkungen von Arzneimitteln freiwillig melden.

Die bisher eingegangenen und analysierten Meldungen über unerwünschte Wirkungen ändern das positive Nutzen-Risiko-Profil der in der Schweiz verwendeten Covid-19-Impfstoffe nicht, wie Swissmedic weiter schrieb.

mk/

(AWP)