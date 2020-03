55 Coronavirus-Opfer in der Waadt, 32 im Kanton Genf

Die Zahl der Personen in Intensivpflege bliebt im Kanton Genf mit 59 stabil. Im Spital lagen 365 Patientinnen und Patienten, 25 mehr als am Vortag. Als geheilt entlassen wurden bisher 193 Personen. Bis Sonntagmittag wurden sechs Personen neu positiv auf das Virus getestet. Am Vortag waren es noch 188 gewesen, so dass die Gesamtzahl nun bei knapp 2300 liegt, wie die Gesundheitsbehörden meldeten.

Im Kanton Waadt starben zwischen Samstag- und Sonntagmittag sieben Personen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. 390 Menschen lagen im Spital, 20 mehr als am Samstag. Auf der Intensivstation waren 77 Personen hospitalisiert, eine Zunahme um drei gegenüber Samstag. Die Zahl der bestätigten Infektionen lag bei 2936.

(AWP)