Abkommen im Sudan macht Weg für Übergangsregierung frei

Vier Monate nach dem Sturz des sudanesischen Machthabers Omar al-Baschir haben sich die Putschisten aus dem Militär und die oppositionelle Demokratiebewegung auf einen Weg hin zu einer Übergangsregierung in dem afrikanischen Krisenstaat geeinigt. Sie unterzeichneten am Samstag in Gegenwart zahlreicher ranghoher Delegationen aus den Nachbarländern ein abschliessendes Abkommen zur Aufteilung der Macht. Unmittelbar danach gab es in der Hauptstadt Khartum und anderen grossen Städten des Landes Jubelfeiern.