Unter strengen Sicherheitsvorkehrungen beginnt am Freitag in der thailändischen Hauptstadt Bangkok das zweitägige Gipfeltreffen der Staaten der asiatisch-pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec). Das Gastgeberland will mögliche Proteste gegen die Regierung von General Prayut Chan-o-cha verhindern, der 2014 durch einen Putsch an die Macht gekommen war. Im kommenden Jahr finden Wahlen statt. Das Treffen der 21 Apec-Mitgliedstaaten knüpft nahtlos an die Beratungen der Staats- und Regierungschefs der Asean-Länder in Kambodscha und den anschliessenden G20-Gipfel auf der indonesischen Insel Bali an.

17.11.2022 10:12