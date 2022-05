Abstimmung für Hongkongs nächsten Regierungschef begonnen

In Hongkong hat am Sonntag die Abstimmung über den nächsten Regierungschef begonnen. Rund 1500 Mitglieder eines peking-treuen Wahlkomitees geben in einem Kongresszentrum der chinesischen Sonderverwaltungszone ihre Stimme ab. Es gilt als gesichert, dass der einzige antretende Kandidat John Lee die Scheinwahl gewinnen wird. Lee war zuvor Sicherheitschef in der früheren britischen Kolonie und gilt als politischer Hardliner.