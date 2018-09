Das ergab die Trend-Rechnung im Auftrag der SRG. Von einem Nein-Trend spricht das Forschungsinstitut gfs.bern, wenn der erwartete Nein-Anteil über 55 Prozent liegt. Bleibt es beim Nein, muss der Bund nicht Produkte fördern, die umweltschonend, tierfreundlich und fair hergestellt wurden. Auch muss er keine strengeren Deklarationsvorschriften erlassen.

Die Initiative der Grünen hatte zunächst grosse Sympathien genossen. In der ersten Umfrage des Forschungsinstituts gfs.bern im Auftrag der SRG sprachen sich 78 Prozent der befragten Stimmberechtigten dafür aus. In der zweiten Umfrage waren es nur noch 53 Prozent.

Den Gegnern könnte in die Hand gespielt haben, dass die Fair-Food-Initiative am selben Tag zur Abstimmung kam wie die Ernäherungssouveränitätsinitiative. Das bürgerliche Nein-Komitee warf trotz erheblicher Unterschiede beide in einen Topf. Diese Strategie scheint aufgegangen zu sein.

Ernährungssouveränitäts-Initiative gescheitert

Die Ernährungssouveränitäts-Initiative ist derweil gescheitert. Gemäss einer Trendrechnung im Auftrag der SRG hat die Stimmbevölkerung am Sonntag Nein gesagt zur Initiative, die eine starke, kleinbäuerliche Landwirtschaft und faire Preise verlangte.

Die Ablehnung hatte sich abgezeichnet. In den ersten Umfragen sprach sich noch eine grosse Mehrheit für die Initiative der Bauerngewerkschaft Uniterre aus. Viele wollten dem ökologisch wirtschaftenden Kleinbauern den Rücken stärken im Kampf gegen Weltmarkt-Konkurrenz und globale Agrarkonzerne.

Letztlich stimmten die meisten dann aber doch mit dem Portemonnaie ab. Der Preis war das Hauptargument der Gegner. Nach und nach fand ihre Botschaft Gehör, dass bei einer Annahme die Lebensmittel teurer würden. Von Preisaufschlägen um bis zu 50 Prozent war die Rede.

Die Initianten waren vom Gegenteil überzeugt: Wenn das Angebot wachse, würden die Preise tendenziell sinken, argumentierten sie. Gewachsen wäre das Angebot, weil der Bund für mehr Arbeitsplätze in der Landwirtschaft hätte sorgen müssen.

