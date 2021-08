Acht Prozent mehr Impfungen innert einer Woche - 2763 neue Fälle

(Zusammenfassung) - Die Impfkadenz ist in der Woche vom 20. August bis 26. August um acht Prozent gestiegen im Vergleich zu Vorwoche. In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag innerhalb von 24 Stunden 2763 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet.