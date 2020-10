Ackermann: Alle können zu Senkung von Corona-Ansteckungen beitragen

"Ich bin besorgt, wir sind an einem kritischen Moment. Es ist wichtig, schnell und richtig handeln", sagte Ackermann in der Sendung "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Am Mittwoch waren mit 1077 Fällen erstmals seit Frühling wieder mehr als 1000 pro Tag gemeldet worden. Am Donnerstag waren es 1172 Fälle am Freitag 1487.

Die Strategie der Schweiz stützt sich gemäss Ackermann darauf, die Kontakte von infizierten Personen nachzuvollziehen und Infektionsketten zu unterbrechen. Bei diesen hohen Fallzahlen sei das jedoch sehr schwierig und aufwändig für die Kantone.

Damit das Nachverfolgen der Kontakte möglich bleibe, müsse die Zahl von Neuansteckungen stabilisiert und gesenkt werden. "Es ist im Interesse von uns allen, dass die Fallzahlen runtergehen", sagte Ackermann. Aus Studien wisse man, dass Masken wirksam seien, vor allem in Innenräumen, wenn man den Abstand nicht einhalten könne.

"Es ist wichtig, dass uns allen bewusst ist, dass es in unseren Händen ist, dass die Massnahmen nur wirken, wenn wir uns selber daran halten." Wenn man beispielsweise auf eine grössere Geburtstagsfeier verzichte, könne man dazu beitragen, dass die Situation unter Kontrolle bleibe. Denn dort, wo viele Personen zusammenkämen, bestehe vor allem in Innenräumen ein grosses Ansteckungsrisiko.

(AWP)