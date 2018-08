Adidas beendet Zusammenarbeit mit iranischem Fussballverband

Der deutsche Sportartikelhersteller Adidas wird seinen Vertrag mit dem iranischen Fussballverband (FFI) nicht verlängern. "Gemäss der aktuell geltenden Bedingungen, wird die kommerzielle Vereinbarung derzeit wie vorgesehen im Dezember 2018 enden", teilte das fränkische Unternehmen am Mittwoch in Nürnberg mit. Nach Angaben der iranischen Nachrichtenagentur Isna vom Dienstag erklärte Adidas in einem Schreiben an den FFI, dass sich das Unternehmen wegen der erneuten US-Sanktionen für diesen Schritt entschieden hatte, um seine Geschäfte in den USA nicht zu gefährden. Der Sportartikelhersteller wollte sich auf Nachfrage nicht dazu äussern.