Ägypten streicht in schwerer Krise erneut Subventionen für Sprit

Inmitten einer tiefen Wirtschaftskrise in Ägypten und schweren Belastungen für Millionen Menschen werden die Preise für den Sprit am Nil erneut höher. Benzin und Diesel würden um 43 und 55 Prozent teurer, teilten staatliche Medien am Donnerstag mit. Die Preise für Gas zum Kochen verdoppelten sich zudem.