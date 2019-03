Für die Gestaltung des europäischen Projekts, das sich an einem kritischen Scheidepunkt befinde, spiele der Kommissionsposten eine grössere Rolle, sagten drei mit den Diskussionen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters. "Die Kommission ist der wichtigste Job, denn dieser ist der am stärksten politische. Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bereits das gemacht, was sie machen kann", sagte einer der Insider.

Bislang hat sich Frankreich noch nicht formell entschieden, welchen Schlüsselposition in Europa es anstreben möchte. Staatspräsident Emmanuel Macron wird am Ende diese Entscheidung treffen. Sein Büro lehnte eine Stellungnahme zu den Informationen ab. Die Europawahl findet vom 23. bis 26. Mai statt. Von deren Ausgang und den Verhandlungen unter den Mitgliedsstaaten wird abhängen, wer Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird.

Der französische Finanzminister Bruno Le Maire hatte in der vergangenen Woche gesagt, Frankreich werde kämpfen, um "seine Interessen zu verteidigen", wenn die Verhandlungen über die Vergabe der Spitzenämter in Europa beginnen. Dabei wird es auch darum gehen, einen Interessen-Ausgleich zwischen den Mitgliedsstaaten zu finden.

Auch Deutschland möchte zum Zuge kommen. Spitzenkandidat der konservativen Parteienfamilie EVP für die Europawahl ist CSU-Vize Manfred Weber. Damit ist auch ein Anspruch auf den Posten des EU-Kommissionschefs verbunden.

Die achtjährige Amtszeit von EZB-Chef Mario Draghi läuft hingegen im Oktober aus. Zu den heissen Anwärtern auf die Draghi-Nachfolge wird neben Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau, Finnlands Zentralbank-Gouverneur Olli Rehn auch Bundesbank-Präsident Jens Weidmann gezählt.

(Reuters)