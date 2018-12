Ära Merkel geht zu Ende - CDU-Parteitag regelt Nachfolge

Showdown im Rennen um die Nachfolge von Angela Merkel an der Spitze der CDU: Nach einem wochenlangen Wahlkampf will die CDU an diesem Freitag auf einem Bundesparteitag in Hamburg einen neuen Vorsitzenden oder eine neue Vorsitzende wählen. Bei der mit Spannung erwarteten Abstimmung zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und dem ehemaligen Unionsfraktionschef Friedrich Merz ab. Der dritte Kandidat ist Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der allerdings zuletzt als abgeschlagen galt. Angela Merkel gibt den Vorsitz nach mehr als 18 Jahren ab.