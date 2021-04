Ärger bei Frankreichs Fischern über Grossbritannien nach Brexit

(Ausführliche Fassung) - Bei Frankreichs Fischern herrscht grosse Wut über den Zugang zu britischen Gewässern nach dem Brexit. Mehr als 100 Fischer blockierten am Donnerstagabend in Boulogne-sur-Mer Lastwagen, die mit Fisch aus Grossbritannien beladen waren, wie französische Medien berichteten. Allerdings seien nur wenige Lkw gekommen. Der Protest richtet sich vor allem gegen die langsame Erteilung von Fischfang-Lizenzen in London. Boulogne ist der wichtigste Fischereihafen in Frankreich.