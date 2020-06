Äthiopien beharrt auf Stausee-Füllung: Keine Verschiebung in Sicht

Im Streit um Afrikas künftig grössten Staudamm ist keine Einigung in Sicht. Auch nach einem virtuellen Spitzentreffen der Afrikanischen Union (AU) beharrt Äthiopien auf seiner Position. "Äthiopien plant mit dem Füllen innerhalb der kommenden zwei Wochen zu beginnen, während der die restlichen Arbeiten weitergehen werden", betonte Ministerpräsident Abiy Ahmed am Samstag in einer Erklärung. Die Regionalnachbarn Sudan und Ägypten stehen dem Füllen des Grand Ethiopian Renaissance Dam (GERD) kritisch gegenüber.