Airbus-Chef Faury fordert baldige Grenzöffnungen

Airbus-Chef Guillaume Faury hat rasche politische Entscheidungen gefordert, um den europäischen und internationalen Luftverkehr bald wieder richtig aufnehmen zu können. "Der Luftverkehr in Europa muss schnell wieder geöffnet werden. Das ist die oberste Priorität", sagte Faury am Dienstag dem Sender France 2. So müsse der freie Personenverkehr zwischen Frankreich, Deutschland, Holland, Spanien und Italien wieder möglich sein. Man müsse nun sehr schnell entscheiden, so Faury. "Wir glauben, dass die Voraussetzungen dafür gegeben sind, dass diese Öffnung in Europa und zügig im Sommer gegenüber dem Rest der Welt stattfinden kann."