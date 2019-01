Airbus droht Grossbritannien bei Brexit ohne Abkommen

Der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus hat Grossbritannien im Falle eines ungeregelten Austritts aus der Europäischen Union mit der Schliessung von Fabriken gedroht. "Wenn es einen Brexit ohne Abkommen gibt, müssen wir bei Airbus möglicherweise sehr schädliche Entscheidungen für Grossbritannien treffen", sagte Airbus-Chef Tom Enders am Donnerstag in einer Videonachricht. Es sei zwar nicht möglich, die grossen britischen Fabriken sofort in andere Teile der Welt zu verlegen. Aber Raumfahrt sei ein langfristiges Geschäft, so Enders weiter.