Airbus zahlt 2,1 Milliarden Euro in Frankreich

(Ausführliche Fassung) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus will nach einem Deal in Frankreich zu Korruptionsvorwürfen rund 2,1 Milliarden Euro zahlen. Das bestätigten Justizkreise am Freitag der Deutschen Presse-Agentur in Paris nach einer Gerichtsentscheidung in dieser Sache. Airbus nahm dazu auf Nachfrage zunächst keine Stellung.