Airbus zahlt 3,6 Milliarden Euro wegen Korruptionsvorwürfen

Der Flugzeugbauer Airbus zahlt eine Strafe in Höhe von 3,6 Milliarden Euro und legt damit Bestechungs- und Korruptionsvorwürfe in drei Ländern bei. Das teilten die französischen Straftverfolgungsbehörden am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg mit. Airbus habe seine Gewinne durch Bestechung um 1,05 Milliarden Euro hochgeschraubt.