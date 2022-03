Der Hang Seng China Enterprises Index in Hongkong schloss am Montag 7,2 Prozent im Minus und erlitt damit den schwersten Tagesverlust seit November 2008. Der Hang-Seng Tech-Index fiel sogar 11 Prozent. Eine solche Einbusse gab es seit Einführung des Index im Juli 2020 noch nie.

Russland hat China um militärische Unterstützung für seinen Krieg in der Ukraine gebeten, wie aus US-Regierungskreisen zu hören ist. Händler befürchten deshalb, ein Entgegenkommen Pekings gegenüber Wladimir Putin könnte Gegenmassnahmen des Westens in Bezug auf chinesische Unternehmen nach sich ziehen, womöglich sogar Sanktionen gegen China.

Die Verluste in Russland haben "enorme psychologische Auswirkungen" auf die vermögensverwalter, sagte Jonathan Brooke, Gründer von Brooke Capital in Hongkong. Für Skepsis gegenüber chinesischen Aktien sorgt auch regulatorischer Gegenwind. Die US-Börsenaufsicht SEC erhöht den Druck gegen Firmen, die sich weigern, den US-Behörden ihre Bücher zu öffnen. Dies schürt die Sorge vor Dekotierungen.

Der Ertragsausblick wird indessen von zunehmenden Covid-19-Ausbrüchen in China und einem Lockdown in der Tech-Metropole Shenzhen getrübt.

China-Index in den USA sackt ab

Der Golden Dragon China Index an der Nasdaq, der ADR (American Depository Receipts - sie werden an einer Börse stellvertretend für eine Aktie gehandelt) chinesischer Unternehmen abbildet, war am Freitag den zweiten Tage in Folge um 10 Prozent abgestürzt. Dies war in der 22-jährigen Geschichte des Index zuvor noch nie vorgekommen.

Vom Hoch im vergangenen Februar ist der Index mittlerweile um 72 Prozent abgesackt, was an den 78-Prozent-Rutsch erinnert, den der Nasdaq Composite Index Anfang der 2000er Jahre bis zur Talsohle erlitt,

als die Dotcom-Blase platzte.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Golden Dragon Index liegt auf Basis der Gewinnerwartungen inzwischen bei nur noch 17 - nach rund 52 im letzten Jahr. Damit ist das KGV erstmals seit fast acht Jahren niedriger als im S&P 500.

(Bloomberg/cash)