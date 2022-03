"Das Schlimmste könnte für Risikoanlagen hinter uns liegen", hiess es in der Analyse eines Strategenteams um Marko Kolanovic von JPMorgan. Die Volatilität in den Märkten dürfte aber hoch bleiben.

Die direkten Auswirkungen des Konflikts auf die Geschäftsergebnisse der US-Unternehmen dürften zudem "gering" sein. Indirekte Risiken seien beträchtlicher angesichts der Auswirkungen höherer Rohstoffpreise auf Inflation, Wachstum und Konsumenten.

Ein Silberstreif am Horizont sei jedoch, dass die Krise eine sanftere Neubewertung der Fed durch den Markt erzwungen habe, so der Stratege weiter. Eine potenzielle kurzfristige Chance gebe es nach der jüngsten Talfahrt bei Wachstumswerten, so zum Beispiel in der Technologiebranche. Mittelfristig zieht JPMorgan, wenn die Realzinsen weiter steigen, Substanzwert-Titel und rohstoffgebundene Anlagen vor und verweist auf relativ attraktive Bewertungen.

Für den CEO von JPMorgan, Jamie Dimon, könnte die Abkoppelung russischer Banken vom Zahlungsnetzwerk Swift derweil unbeabsichtigte Nebenwirkungen haben und im Gegensatz zu klassischen Sanktionen umgangen werden. "Eine Sanktion bedeutet, ich kann mit Ihnen keine Geschäfte machen", sagte Jamie Dimon einem Bloomberg-TV-Interview. Solche Massnahmen seien "sehr gezielt, sehr spezifisch, sehr sauber".

Bei Swift hingegen sei dies nicht der Fall. "Ich kann noch immer Geschäfte mit Ihnen machen, und es gibt bezüglich Swift eine Menge Umgehungsmöglichkeiten". Krieg verlaufe nicht immer so, wie man es sich wünsche. Sanktionen verliefen auch nicht immer so, wie man es sich wünsche.

Die Sorge bei Swift gelte eher den unbeabsichtigten Folgen. "Welchen Ländern werden Sie schaden? Wer wird Umgehungslösungen anbieten?", fragt sich Dimon.

(Bloomberg/cash)