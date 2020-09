Das Ausmass entspreche einem "typischen" Ausverkauf des S&P 500 seit der Finanzkrise, wenn auch in einem rascheren Tempo, schrieb ein Goldman-Team unter der Leitung von David Kostin in einer Notiz am Freitag. Und die Options-Positionierung - die im Zentrum der Schwäche steht - habe sich normalisiert, argumentierten am selben Tag die Kollegen von der Deutschen Bank um Srineel Jalagani.

"Trotz des starken Ausverkaufs in der vergangenen Woche bleiben wir hinsichtlich der Entwicklung des US-Aktienmarkts in den kommenden Monaten optimistisch", schrieben die Goldman-Strategen. "Seit der Finanzkrise hat der typische S&P 500-Rückgang von 5 Prozent oder mehr rund 20 Handelstage gedauert und sich von der Spitze bis zur Talsohle um 7 Prozent ausgeweitet, was dem Ausmass des letzten Rückgangs entspricht, wenn auch nicht der Geschwindigkeit."

Eine Neubewertung der historisch hohen Aktienbewertungen und die Volatilität an den Optionsmärkten haben den S&P 500 gegenüber seinem Rekordschluss vom 2. September um etwa 7 Prozent gedrückt. Allerdings liegt er weiterhin fast 50 Prozent über seinem Tief vom März. Der Nasdaq-100-Index ist um 11 Prozent abgesackt, nachdem Investoren sich fragten, ob eine Rally der techlastigen Benchmark zu heftig gewesen sein könnte.

US-Wahlen als Unsicherheitsfaktoren

Das Deutsche-Bank-Team konzentrierte sich indes auf die Auswirkungen des Optionsmarktes und verwendete eine Metrik, die die Anzahl der bearishen Kontrakte im Vergleich zu bullishen Kontrakten untersucht. Diese war auf die Talsohle ihrer 10-Jahres-Spanne gefallen - was auf ein extrem positives Stimmungsniveau hinweist -, aber nachdem sich die Korrektur bereits auf ein "etwa durchschnittliches" Niveau erholt hatte, sagte das Team.

"In der Vergangenheit hatten Korrekturen der Put-Call-Ratio tendenziell starke, aber kurzlebige Auswirkungen auf den Markt", schrieben die Strategen. Dennoch verwiesen beide Teams auf die US-Wahlen als Haupt-Unsicherheitsfaktoren für die Märkte in der nahen Zukunft.

"Die Anleger müssen sich noch mit dem bevorstehenden Makroereignis der US-Präsidentschaftswahlen auseinandersetzen", warnten die Strategen der Deutschen Bank. "Angesichts eines wahrscheinlich beispiellosen Volumens an Briefwahlzetteln sind die Aussichten für Volatilität nach dem Wahltag hoch."

