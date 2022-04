Angesichts von Kursverlusten bei Technologietiteln schloss der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,29 Prozent tiefer bei 27'093 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,62 Prozent auf 1896 Zähler.

Die Verluste hielten sich jedoch in Grenzen, da die Anleger vor dem langen Wochenende in den USA und Europa Aktien zurückkauften. "Die Richtung des japanischen Marktes hängt in diesen Tagen vollständig vom US-Markt ab, da es in Japan kaum marktbewegende Hinweise gibt", sagte Takatoshi Itoshima, Stratege bei Pictet Asset Management.

Die Aktien der Chipkonzerne Tokyo Electron und Advantest gaben im Nikkei-Index um 4,99 Prozent und 4,04 Prozent nach. Die Werte des Technologieinvestors SoftBank verloren 1,21 Prozent, die des Spieleherstellers Sony schlossen 2,52 Prozent niedriger.

(Reuters)