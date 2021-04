Die Chip-Produktion soll stark angekurbelt werden, um einem weltweiten Computerchip-Mangel zu begegnen. "Wir treten in eine Phase ein, in der sich der Aktienmarkt aufgrund des starken Gewinnwachstums erholt, selbst wenn die Zinsen steigen. Diese Phase wird schließlich zu einem überhitzten Markt führen, aber so weit sind wir noch nicht", erklärt Masayuki Kubota, Chefstratege bei Rakuten Securities. Für gute Stimmung sorgte auch der zwei Billionen Dollar schwere Infrastrukturplan von US-Präsident Joe Biden. Ein weiterer Lichtblick waren die Automobilhersteller, die zusätzliche Unterstützung durch den Rückgang des Yen in den vergangenen Wochen erhielten.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag im Verlauf 1,1 Prozent höher bei 29'721 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index stieg um 0,6 Prozent und lag bei 1969 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,4 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,8 Prozent.

Im asiatischen Devisenhandel blieb der Dollar fast unverändert bei 110,60 Yen und gab 0,1 Prozent auf 6,5613 Yuan nach. Zur Schweizer Währung notierte er 0,1 Prozent niedriger bei 0,9414 Franken. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1779 Dollar und notierte kaum verändert bei 1,1091 Franken. Das Pfund Sterling gewann 0,1 Prozent auf 1,3848 Dollar.

(Reuters)