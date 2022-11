Weltweit seien bis zu 828 Millionen Menschen von Hunger betroffen. Doch Konzerne aus den G20-Ländern machten Rekordgewinne. So zahlten deutsche Unternehmen in diesem Jahr so hohe Dividenden aus wie noch nie zuvor. Arme Länder hätten aber 2021 durchschnittlich 27,5 Prozent des Staatshaushalts für die Rückzahlung von Schulden ausgegeben - viermal mehr als für Gesundheitsversorgung und zwölfmal mehr als für soziale Sicherung.