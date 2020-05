AKW Beznau 1 ist nach Jahresrevision wieder am Netz

Im Rahmen des Wiederanfahrens werde der Block 1 wie üblich verschiedenen zusätzlichen Sicherheitstests unterzogen und er werde den Leistungsbetrieb schrittweise aufnehmen, teilte der Energiekonzern Axpo mit. Die Anlage werde in drei Tagen auf Volllast sein.

Aufgrund der Ergebnisse aus den Kontrollen und der Inspektionen sowie der technischen Berichte sei dem Wiederanfahren zugestimmt worden, hatte das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (Ensi) zuvor auf seiner Website mitgeteilt.

Während der vier Wochen dauernden Revision wurden von den insgesamt 121 Brennelementen auch 20 durch neue ausgetauscht. Schwerpunkte der Revision waren Instandhaltungsarbeiten, wiederkehrende Prüfungen und Inspektionen sowie die Inbetriebnahme von neuen Systemen.

Für die Revisionsarbeiten wurden die rund 460 Mitarbeitenden des ältesten Schweizer Atomkraftwerks von rund 400 externen Fachkräften aus der Region sowie aus dem In- und Ausland unterstützt. Das AKW musste während der Revision die strengen Massnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus und zum Schutz des Eigen- und Fremdpersonals umsetzen.

Die Revisionsarbeiten seien, wie in den Revisionen in den Jahren zuvor, auch in dieser besonderen Zeit professionell und sorgfältig durchgeführt worden, wird Ensi-Inspektor Konstantin Philipp zitiert. "Das Personal hat gewissenhaft und konzentriert gearbeitet, auch wenn es sich zusätzlich schützen musste."

mk

(AWP)