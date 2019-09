AKW Beznau: Block 2 nach Revision wieder am Netz

(Meldung neu gefasst nach dem Hochfahren der Anlage) - Der Block 2 des AKW Beznau in Döttingen AG ist am Freitag nach der Jahresrevision wieder ans Netz gegangen. Die Atomaufsichtsbehörde Ensi erteilte dem Energiekonzern Axpo zuvor die Erlaubnis, den Reaktor in Betrieb zu nehmen.