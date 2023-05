Neben dem Brennelementwechsel hätten Instandhaltungs-, Erneuerungs- und Prüfarbeiten an Komponenten und Systemen stattgefunden, teilte das Ensi am Dienstag mit. Unter anderem sei der Generator überholt und dessen Rotor für die Totalrevision ersetzt worden. Das AKW Leibstadt war am 1. Mai planmässig für die einmonatige Jahreshauptrevision heruntergefahren worden.