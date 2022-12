Elisabeth Baume-Schneider will nach eigener Aussage als Bundesrätin Brücken zwischen den Regionen und Bevölkerungsgruppen bauen. Vor der Vereinigten Bundesversammlung betonte sie die Wichtigkeit des sozialen Ausgleichs: Politik sei intensiv, dürfe aber nicht ausschliessend sein. Sie habe sich in ihrer ganzen politischen Laufbahn am Verfassungsgrundsatz orientiert, wonach sich die Stärke des Volkes am Wohl der Schwächsten messe.