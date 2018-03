Der slowakische Journalist Ján Kuciak (27) und seine Verlobte Martina Kusnirová (27) sind am Sonntag in ihrem Haus brutal ermordet worden. Kuciak arbeitete für das Portal aktuality.sk, das zu Ringier Axel Springer Slowakei gehört und damit zum Ringier-Konzern, 50-Prozent-Eigentümerin von cash.ch. Jan und Martina wurden durch Schüsse in Kopf und Brust getötet.

Der 27-jährige Kuciak hatte regelmässig über Fälle von mutmasslichem Steuerbetrug berichtet. In seinem Visier hatte er dabei vor allem prominente Unternehmer, die nach seinen Recherchen Geschäftsverbindungen zu den regierenden Sozialdemokraten ebenso wie zu Kreisen der organisierten Kriminalität unterhalten haben sollen.

Seine Recherchen zeigen, wie offenbar die italienische Mafia den slowakischen Staat durch verschachtelte Wohnungsverkäufe um Mehrwertsteuern betrügt und dass sie illegal EU-Agrargelder abschöpft. Seine letzten Recherchen konnte er nicht mehr veröffentlichen, das Manuskript kann man hier nachlesen.

"Schmutzige, antislowakische Huren"

Der slowakische Premier Robert Fico setzte medienwirksam eine Million Euro auf Hinweise für den Mord an Kuciak aus. Doch ausgerechnet enge Mitarbeiter von Fico haben offenbar Verbindungen zur Mafia, über die Kuciak recherchiert hatte. Pikant auch: Fico machte oft Stimmung gegen unbequeme Medien und nannte Journalisten auch schon "schmutzige, antislowakische Huren".

Peter Bardy ist Chefredaktor der Plattform aktuality.sk, für die der ermordete Kuciak gearbeitet hatte. Bardy fordert, dass die EU jetzt handelt. "Das ist ein Angriff auf die Demokratie. Die Europäische Union ist unser Dach. Sie muss uns helfen. Die EU muss die Slowakei kontrollieren", sagt Bardy im Interview mit blick.ch.

Die Forderung kommt nicht von ungefähr. Bereits im letzten Herbst kam es in der Europäischen Union zu einem brutalen Mord an einer Investigativ-Journalistin. Die 53-jährige Daphne Caruana Galizia , die mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt hatte, wurde am 16. Oktober in der Nähe ihres Hauses durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet.

Zum Mord an Ján Kuciak und seiner Verlobten sagt Mark Dekan, CEO Ringer Axel Springer Media: "Die Veröffentlichung von Jáns letztem Artikel wird weder ihn noch seine Verlobte wieder lebendig machen. Auch das Unfassbare dieser Tat kann seiner Familie und seinen Freunden hierdurch nicht erklärt werden", so Dekan. "Wir werden uns auch weiterhin für die Verteidigung der Meinungsfreiheit, einer freien Presse, der Rechtsstaatlichkeit und der Demokratie einsetzen".

Für gemeinsames Erinnern wurden der Hashtag #allforjan und das digitale Kondolenzbuch www.allforjan.com eingerichtet.

(mit Material von blick.ch)

Der slowakische Regierungschef Robert Fico verspricht eine Million Euro für relevante Hinweise zum Mord an dem slowakischen Investigativ-Journalisten Jan Kuciak (†27). Dieser hatte immer wieder im Umfeld des Regierungschefs recherchiert.

Hinter dem Doppelmord am Enthüllungsjournalisten Kuciak und seiner Verlobten Martina Kusnirova (†27) könnte nach Medienberichten ein Netzwerk der italienischen Mafia stecken. Die letzte Reportage des ermordeten Jan Kuciak sollte offensichtlich dieses komplizierte Netzwerk mit Verbindungen bis in höchste slowakische Regierungsstellen offenlegen.

Den unvollständig gebliebenen Text veröffentlichten am Mittwochmorgen mehrere slowakische Medien in Zusammenarbeit mit dem Internetportal Aktuality.sk, für das Kuciak gearbeitet hatte. Vermutungen in diese Richtung hatte Anfang der Woche auch schon Tom Nicholson, der Investigativ-Journalist der Tageszeitung «Sme», geäussert.

Nach Kuciaks Recherchen hatten sich mutmassliche Mitglieder der kalabrischen ‘Ndrangheta im Osten der Slowakei auf Steuerbetrug um fingierte Rechnungen sowie Betrügereien um EU-Förderungen spezialisiert.

Bereits im letzten Herbst kam es in der Europäischen Union zu einem Mord an einer Investigativ-Journalstin. Die 53-jährige Daphne Caruana Galizia , die mehrere Korruptionsaffären aufgedeckt hatte, war am 16. Oktober in der Nähe ihres Hauses durch eine unter ihrem Auto befestigte Bombe getötet worden.

Den vollständigen Artikel gibt es bei blick.ch

(cash)