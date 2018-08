Alpiq: Aargau erteilt Konzession für Kraftwerk Gösgen SO vorzeitig

Die Anlagen sollen jedoch an den aktuellen Stand der Technik sowie an die Anforderungen der Hochwasser- und Erdbebensicherheit und der Ökologie angepasst werden, wie die Aargauer Staatskanzlei am Freitag mitteilte. Der Anteil der Konzessionsstrecke im Kanton Aargau beträgt nur sieben Prozent.

Die geltende Konzession des Wasserkraftwerks Gösgen endet Mitte November 2027. Mit Blick auf grössere Investitionen beim Stauwehr Winznau SO hatte die Alpiq Hydro Aare AG als Konzessionärin um eine vorzeitige Erneuerung der Konzession ersucht.

Der Solothurner Kantonsrat erteilte die Konzession bereits Mitte Mai. Im Kanton Aargau ist der Regierungsrat für die Vergabe einer Konzession zuständig.

(AWP)