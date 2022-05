Der Stromkonzern Alpiq fordert Anpassungen an dem vom Bundesrat vorgeschlagenen Milliarden-Rettungsschirm für Schweizer Stromproduzenten. Der Gesetzesentwurf, der am Vortag vorgestellt wurde, enthalte mehrere kontraproduktive Aspekte, hiess es in einer Mitteilung vom Mittwochabend. Zuvor hatten schon die Stromkonzerne Axpo und BKW den Plänen eine Absage erteilt.