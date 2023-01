Nach Ansicht von Alpiq-Präsident Johannes Teyssen dürften die Marktpreise für Energie noch länger auf einem sehr hohen Niveau bleiben. Das werde es der Industrie in Europa nicht einfach machen, sagte er am Mittwoch in einem Interview mit AWP Video am Rande des Schweizerischen Stromkongresses in Bern.

18.01.2023 16:56