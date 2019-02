Alstom bedauert Aus für Fusion mit Siemens

Der französische TGV-Produzent Alstom bedauert das Aus einer Bahn-Fusion mit dem deutschen ICE-Bauer Siemens . "Dies ist ein deutlicher Rückschlag für die Industrie in Europa", hiess es in einer Mitteilung von Alstom am Mittwoch. "Infolge dieses Verbots wird die Fusion nicht durchgeführt."