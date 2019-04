Der deutsche Arbeitsminister Hubertus Heil will Selbstständige per Gesetz dazu verpflichten, privat oder über die gesetzliche Rentenversicherung fürs Alter vorzusorgen. "Ich werde Ende des Jahres einen Gesetzentwurf zur Einbeziehung der Selbstständigen in das System der Alterssicherung vorlegen", sagte der SPD-Politiker der Zeitung "Rheinische Post".

"Wir haben drei Millionen Selbstständige in Deutschland, die im Alter nicht abgesichert sind", erläuterte er. Künftig müssten Selbstständige entweder - wie Ärzte und Anwälte - Mitglied in einem Versorgungswerk oder durch die Rürup-Rente abgesichert sein oder in die gesetzliche Rentenversicherung eintreten.

Unions-Fraktionsvize Hermann Gröhe (CDU) verwies im Gespräch mit der Funke Mediengruppe darauf, dass das Vorhaben im Koalitionsvertrag verabredet worden sei, und forderte eine zügige Umsetzung.

(Reuters)