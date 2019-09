Altmaier: Entscheidung zu Staatskredit für Condor in nächsten Tagen

Wirtschaftsminister Peter Altmaier hat eine Entscheidung der Bundesregierung über einen Überbrückungskredit für Condor "in den nächsten Tagen" angekündigt. Das sagte der CDU-Politiker am Dienstag in Berlin am Rande einer Industriekonferenz. Altmaier sagte, die Schwierigkeiten seien durch die Insolvenz der Muttergesellschaft Thomas Cook entstanden. "Es sind keine hausgemachten Probleme."