Die grosse US-Fluggesellschaft American Airlines hat ihre Flüge nach Venezuela im Zuge der politischen Unruhen in dem südamerikanischen Land vorübergehend eingestellt. "Die Sicherheit unserer Team-Mitglieder und Kunden steht immer an oberster Stelle", teilte das Unternehmen am Freitag mit. American Airlines werde nicht in Ländern operieren, die das Unternehmen nicht als sicher einschätze.