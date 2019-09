Das kündigte der stellvertretende Chef der nationalen Entwicklungs-Kommission, Ning Jizhe, am Dienstag an. Die Behörden würden die Arbeiten an Investitions-Projekten beschleunigen und die Auflagen für Auto-Käufe lockern.

Die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt macht derzeit die stärkste Schwächephase seit Jahrzehnten durch. Der chinesischen Wirtschaft setzt der Handelsstreit mit den USA zu.

(Reuters)