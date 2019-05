Das sagt Steve Eisman, der als Fondsmanager bei der Neuberger Berman Group einige Berühmtheit erlangt hat. Eismann hatte vor der Finanzkrise von 2008 den Zusammenbruch der Subprime-Hypotheken prognostiziert.

Das US-Finanzsystem sei zwar stark, "das heisst jedoch nicht, dass wir keine Rezession haben werden“, sagte Eisman in einem Interview mit Bloomberg Television in Hongkong. "Und ich denke, in einer Rezession wird es angesichts der mangelnden Liquidität massive Verluste an den Anleihemärkten geben."

"Wir werden grosse Verluste bei Papieren wie Triple-B-Unternehmensanleihen, Hochzinsanleihen usw. sehen, aber erst muss eine Rezession da sein", sagte er. "Unternehmensverbindlichkeiten werden nicht die nächste Rezession verursachen, aber dort wird die nächste Rezession schmerzlich zu spüren sein."

Eismans frühe Wetten gegen den Immobilienmarkt vor der Krise von 2008 wurden in dem Buch von Michael Lewis "The Big Short" aus dem Jahr 2010 verarbeitet, in dem die Fondsmanager charakterisiert wurden, die von den Marktturbulenzen profitierten. Eine auf ihm basierende Figur wurde von Steve Carell in der Verfilmung des Buches gespielt.

(Bloomberg/cash)