Anschlag auf Hotel in Mogadischu - etliche Tote

Angreifer hätten das Hotel vermutlich gestürmt, sagte ein Polizist, Ali Hassan. Mehr als neun Menschen seien getötet worden. Der dpa-Reporter berichtete, dass weiterhin Schüsse zu hören gewesen seien. Mehrere Krankenwagen seien angekommen, um Verletzte abzutransportieren.

Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar. Allerdings verübt die sunnitische Terrormiliz Al-Shabaab in Somalia immer wieder Anschläge. Oft hat sie es dabei auf Hotels abgesehen, in denen sich Politiker, Sicherheitskräfte, aber auch normale Zivilisten treffen. Seit Jahren kämpfen die Fundamentalisten um die Vorherrschaft in dem armen Land am Horn von Afrika und kontrollieren weite Teile des Südens und Zentrums. Am 8. Februar findet in Somalia eine Präsidentenwahl statt.

(AWP)