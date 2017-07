Ein Bündnis arabischer Staaten hat sich in der Golfkrise nicht auf neue Sanktionen gegen Katar geeinigt. Die vier Länder Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten und Bahrain äusserten am Mittwoch in Kairo ihre Enttäuschung über den Umgang Katars mit den Forderungen der Nachbarstaaten. Die negative Antwort auf die Forderungen zeige die Nachlässigkeit und ein Fehlen der Ernsthaftigkeit im Umgang mit den Problemen, sagte Ägyptens Aussenminister Sameh Schukri. Jede Entscheidung müsse aber ernsthaft abgewogen werden.