Anträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA steigen kurz vor Wahl an

Wenige Wochen vor der US-Präsidentenwahl gerät am Jobmarkt die Erholung von der Coronarezession überraschend ins Stocken. Insgesamt stellten vorige Woche 898'000 Amerikaner einen Erstantrag auf staatliche Arbeitslosenhilfe und damit 53'000 mehr als zuletzt, wie das Arbeitsministerium in Washington am Donnerstag mitteilte.