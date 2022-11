Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat sich für Offenheit der asiatisch-pazifischen Volkswirtschaften ausgesprochen. In einer Rede auf dem Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) am Freitag in Bangkok forderte Xi Jinping, die makroökonomische Koordination zu verstärken. Er beklagte, dass Protektionismus zunehme, globale Lieferketten unter Druck seien und Probleme wie Inflation und Energiesicherheit eine Herausforderung seien.

18.11.2022 07:20