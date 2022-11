Mit einer scharfen Verurteilung Russlands wegen des Einmarsches in die Ukraine hat die grosse Mehrheit der Staats- und Regierungschefs beim Asien-Pazifik-Gipfel (Apec) in Bangkok vor schweren Folgen für die Weltwirtschaft gewarnt. Steigende Inflation, gestörte Lieferketten und erhöhte Risiken für die Finanzstabilität in Folge des Krieges verschärften die Anfälligkeit der globalen Wirtschaft, heisst es in einer am Samstag verabschiedeten gemeinsamen Abschlusserklärung. Es gebe allerdings auch "andere Ansichten und unterschiedliche Einschätzungen der Situation und Sanktionen".

20.11.2022 15:14