Arabische Länder verschärfen Massnahmen gegen Coronavirus

In TUNESIEN sollte nach den letzten Rückholflügen für deutsche Urlauber am Freitag nach Angaben der Behörden um Mitternacht der Flugverkehr komplett eingestellt werden. Davon seien auch sogenannte Repatriierungsflüge für ausländische Staatsbürger betroffen, hiess es. Vor mehreren Tagen hatte Tunesien schon den Fährverkehr über das Mittelmeer komplett eingestellt. Am Freitag verkündete Tunesiens Präsident Kais Saied eine Ausweitung der landesweiten Ausgangsbeschränkung, die bislang nur nachts galt. Zudem wurde der Verkehr zwischen den Städten mit Ausnahme absolut notwenider Fahrten untersagt. Die tunesischen Behörden sprechen von 54 bestätigten Infektionen und einem Todesfall.

SAUDI-ARABIEN gab am Freitag bekannt, neben internationalen auch inländische Flüge für 14 Tage auszusetzen. Zudem werde der Transport mit Bussen und Taxen untersagt. Das Königreich hatte bereits den Zugang zu den heiligen Stätten in Mekka und Medina für Pilger beschränkt. Die Regierung in Riad teilte zudem mit, sie wolle mit einem Programm über umgerechnet 30 Milliarden Euro Unternehmen unterstützen, die von Folgen der Pandemie getroffen würden.

Saudi-Arabien hat bislang nach offiziellen Angaben 274 Infizierte. Die Arabische Halbinsel liegt in unmittelbarer Nachbarschaft des Irans, der von der Pandemie besonders stark betroffen ist.

JORDANIEN verhängte eine landesweite Ausgangssperre. Sie beginnt am Samstagmorgen, wie ein Regierungssprecher am Freitag erklärte. Alle Läden müssten schliessen. Verstösse können mit bis zu einem Jahr Haft bestraft werden. Jordaniens Armee hatte zuvor schon alle Zugangsstrassen zur Hauptstadt Amman abgeriegelt. Bislang hat das Königreich 60 Coronavirus-Fälle gemeldet.

Mit mehr als 450 Fällen hat das Emirat KATAR bisher die meisten Infizierungen in der arabischen Welt verzeichnet./sus/DP/stw

(AWP)