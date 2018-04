Arbeit in Bulgarien sieben Mal günstiger als in Deutschland

Die Arbeitskosten in Bulgarien bleiben trotz eines deutlichen Anstiegs in jüngster Zeit die niedrigsten in der Europäischen Union. Mit 4,90 Euro kostete eine Stunde Arbeit im vergangenen Jahr rund sieben Mal weniger als in Deutschland (34,10 Euro). Im Vergleich zu Dänemark war sie sogar rund zehn Mal günstiger, dort gab es auch 2017 die höchsten Arbeitskosten in der ganzen EU mit 42,50 Euro je Stunde. Deutschland rangiert EU-weit derzeit auf Platz sieben, wie aus am Montag vom europäischen Statistikamt Eurostat veröffentlichten Zahlen hervorgeht.