Valentin Vogt, Präsident des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, will als Mittel gegen den Arbeitskräftemangel das Arbeitskräftepotenzial von rund 300'000 Menschen in der Schweiz stärken. Frauen, Jugendliche, ältere Menschen und Flüchtlinge sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden oder mehr arbeiten.

12.02.2023 07:00