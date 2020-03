Arbeitskosten in der EU enorm unterschiedlich - aber Osten holt auf

Die sehr niedrigen Arbeitskosten in den östlichen EU-Staaten sind im vergangenen Jahr deutlich gestiegen. In Rumänien lagen sie 2019 um 13,1 Prozent über dem Vorjahr, in Bulgarien um 11,7 Prozent. Dies meldete die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in Luxemburg. Die Kluft zu den Arbeitskosten in westlichen Mitgliedsstaaten ist aber weiter enorm.