Arbeitskräftemangel: Polen wirbt um Rückkehrer aus dem Ausland

Polen wirbt wegen Mangels an Arbeitskräften um die Rückkehr von ins Ausland abgewanderten Staatsbürgern. "Das, wovon wir vor zehn oder 15 Jahren nicht einmal träumen konnten, ist plötzlich Realität geworden: Wir sind an einem Moment angekommen, an dem wir nicht ausreichend Arbeitskräfte haben", sagte Regierungschef Mateusz Morawiecki am Mittwoch bei der virtuellen Jahrestagung des Ost-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft.