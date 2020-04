Arbeitslosenquote in Norwegen wegen Corona-Krise auf Rekordhoch

In Norwegen haben sich im März so viele Menschen arbeitslos gemeldet wie noch nie in einem Einzelmonat. Rund 235 000 weitere Menschen wurden bei der Arbeitsverwaltung NAV im vergangenen Monat als vollzeitarbeitslos registriert, womit nun etwas mehr als 300 000 Personen als arbeitssuchend gelten, wie die norwegische Regierung am Freitag mitteilte.