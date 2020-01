Die Idee einer drastischen Arbeitszeitverkürzung wurde von Marin im August kurz angesprochen, Monate bevor sie im Dezember zur finnischen Ministerpräsidentin ernannt wurde. Nun will die Regierung klar machen, dass eine Vier-Tage-Woche nicht auf ihrer Tagesordnung steht und "es in letzter Zeit keine Aktivitäten" zu diesem Thema gegeben habe, so ein Twitter-Update am Dienstag.

Marin sprach die Idee zunächst während einer Podiumsdiskussion auf einer Veranstaltung zum 120. Jahrestag der Sozialdemokratischen Partei im vergangenen Sommer an, bei der die Redner eine Bilanz der Errungenschaften der Bewegung - einschließlich des Achtstundentages - zogen und sich Zukunftsthemen widmeten.

In groben Zügen beschrieb Marin eine Zukunft eines kohlenstoffneutralen, der Gleichheit verpflichteten sozialdemokratischen Wohlfahrtsstaat und stellte sich "utopische" Szenarien vor. "Eine Vier-Tage-Woche, ein Sechs-Stunden-Tag, warum könnte das nicht der nächste Schritt sein? Sind acht Stunden der Weisheit letzter Schluss?", fragte Marin am 17. August. "Ich denke, die Menschen verdienen mehr Zeit mit ihren Familien, Hobbys und ihrem Leben. Das könnte der nächste Schritt für uns im Arbeitsleben sein."

Die Finnen arbeiten laut Statistikamt im Durchschnitt etwa 40 Stunden in einer Fünf-Tage-Woche, aber die Arbeitslosigkeit ist nach wie vor hoch. Das hat in den letzten Jahren eine breite Debatte über die Zukunft der Arbeit in Finnland ausgelöst, einschließlich des ersten landesweiten Experiments einer Form von Grundeinkommen, das von der vorherigen Mitte-Rechts- Regierung in den Jahren 2016-2018 durchgeführt wurde.

